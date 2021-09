Willie Garson: morto l’attore di Sex and the City a 57 anni

A 57 anni è morto Willie Garson, interprete del personaggio Stanford Blatch di Sex and the City. Da tempo lottava contro un cancro.

Aveva 57 anni Willie Garson, attore tra i protagonisti di Sex and the City, la cui notizia della morte è stata diffusa da poche ore, e confermata dal suo manager John Carrabino. I primi ad annunciarla sono stati il figlio Nathen Garson e l’attore Titus Welliver. Garson stava da tempo lottando contro il cancro.

Il figlio di Willie Garson ha scritto sui social:

Ti voglio tanto bene papà, riposa in pace, sono contento che tu sia riuscito a condividere con me le tue avventure, e che siamo riusciti a fare tante cose insieme. Sono orgoglioso di te.

Mentre Titus Welliver ha detto sulla morte di Willie Garson:

Non ci sono parole per descrivere questo dolore. Ti voglio bene caro fratello, ora abbiamo un vuoto da colmare.

Garson stava partecipando al revival di Sex and the City, ed anche a And Just Like That…per HBO Max. Ricordiamo che la sua notorietà arrivò negli anni Novanta quando, proprio con Sex and the City, ottenne il ruolo di Stanford Blatch, il migliore amico del personaggio interpretato da Sarah Jessica Parker.

Per quanto riguarda la carriera televisiva Garson ha partecipato anche a Monk, Ally McBeal, Taken, Party of Five, Star Trek: Voyager, Friends, Ultime dal cielo, X-Files, CSI: Crime Scene Investigation, Stargate SG-1, Buffy l’ammazzavampiri.

Mentre per il cinema Garson ha partecipato, tra gli altri, a Tutti pazzi per Mary e L’amore in gioco.