RTX 3000 Super in arrivo? Spuntano specifiche e modelli

Attualmente, non sappiamo ancora quale sarà il futuro delle schede video NVIDIA in seguito alla serie RTX 3000, giunta sul mercato per ampliare le potenzialità delle precedenti 2000, anche se non senza problemi legati alle scorte. Tuttavia, degli aggiornamenti sono arrivati, seppur non ancora in via ufficiale, e sembra che le prossime novità potrebbero non essere le serie RTX 4000 Ada Lovelace (di cui vi avevamo parlato all’interno di questo approfondimento), magari pronte ad arrivare in seguito, ma le RTX 3000 Super.

A fornirci quest’aggiornamento c’è stato il noto leaker Kopite7kimi, il quale sulla piattaforma di Twitter ha parlato dei nuovi modelli, fornendo le possibili specifiche tecniche. Potete vedere il suo post qui di seguito, in cui si parla dei 4 nuovi modelli potenzialmente in arrivo, con anche dettagli relativi alla VRAM e al presunto numero di core.

Let's make a summary.

3090S 10752 24GB G6X

3080S 8960 12GB G6X

3070S 5888 8G G6X

3060S 5632 12G G6

Although I doubt the specs of some of them and the name of 90S.

👀👀👀 — kopite7kimi (@kopite7kimi) September 22, 2021

Come l’utente stesso ha dichiarato, non è ancora chiaro quale sarà però il nome della migliore delle schede grafiche, visto che la presenza di una RTX 3090 Super potrebbe risultare strana, considerando che tra l’altro una versione “Ti” può essere scelta da parte dell’azienda. Fino a che la compagnia non avrà confermato il tutto, non avremo ovviamente modo di confermare le informazioni, che stando a quanto dichiarato da Kopite7kimi stesso potrebbero non essere del tutto accurate.

Pur trattandosi di una fonte affidabile, restiamo quindi in attesa di novità da parte del colosso tecnologico, che sembra sia pronto a svelare i suoi programmi in un nuovo evento prima che il 2021 sia finito. Di conseguenza, possiamo aspettarci aggiornamenti già nel corso delle prossime settimane, e speriamo ovviamente che la compagnia abbia modo di riuscire a gestire le scorte al meglio per la sua prossima serie nonostante la pandemia, permettendo agli utenti in tutto il mondo di accaparrarsi il dispositivo che desiderano.