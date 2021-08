RTX 4000 Ada Lovelace arriverà su nodo a 5 nm di TSMC? Forse, e prima del previsto

Recentemente, si è parlato abbastanza dei piani per il futuro di NVIDIA, azienda produttrice principalmente di schede video che sembra abbia già in serbo diverse novità per la community di appassionati, che non vede l’ora di scoprire cosa riuscirà a superare le RTX 3000 arrivate sul mercato per ultime. Nello specifico, si parla delle cosiddette RTX 4000, con nome in codice Ada Lovelace, come svelato da diversi leaker, e ci sono buone notizie per queste, considerando tra l’altro che la compagnia potrebbe aver trovato un modo per ridurre i problemi di scorte che hanno afflitto le sue due ultime serie.

Le nuove informazioni sono arrivate su Twitter da parte di un noto leaker del settore, cosiddetto Kopite, che ha svelato tempo a dietro moltissimi dettagli sulle schede Turing e Ampere prima dell’uscita di queste. Il tipster quale ha spiegato che le nuove Ada Lovelace saranno costruite sul nodo TSMC a 5 nm, con Samsung che verrà quindi messa da parte. Inoltre, anche se non abbiamo ancora una finestra di lancio precisa ufficiale, Kopite ha spiegato che le nuove schede arriveranno prima del previsto. Trovate qui di seguito il suo Tweet sulla questione.

of course TSMC N5 — kopite7kimi (@kopite7kimi) August 26, 2021

Contestualmente, diversi rumor ripresi da Greymon55 vedono il debutto essere fissato fra Q2 2022 e Q4 2022, ovvero fra la metà del prossimo anno e la fine dello stesso. Nonostante si tratti di un periodo alquanto lontano, le novità in questione risultano particolarmente positive, anche se TSMC ha decisamente deciso di alzare i prezzi dei propri chip, ne abbiamo parlato in questo articolo.

Staremo a vedere quando la compagnia ci fornirà finalmente dettagli sulla questione, spiegando più dettagli sui suoi piani del futuro e fornendoci dei nomi precisi per la prossima serie, sin da ora particolarmente attesa nonostante il presunto lancio ancora abbastanza lontano.