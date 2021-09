Microsoft Surface Pro 8 ufficiale, confermato lo schermo a 120 Hz

Nel corso del suo nuovo evento, Microsoft ha svelato diverse importanti novità, fra cui anche nello specifico il Surface Pro 8, ovvero un grosso aggiornamento della sua lineup di dispositivi Pro particolarmente performanti. Questa volta, troviamo un display che arriva a supportare i 120 Hz, con cornici più sottili e il supporto massimo alla connettività avanzata, vista la presenza di ben due Thunderbolt 4. Come potete vedere dall’immagine in copertina, non manca anche una tastiera con uno spazio dedicato per supportare la nuova S Pen.

Parlando del display. troviamo un 13 pollici PixelSense Flaw, con risoluzione migliorata rispetto ai precedenti modelli e supporto al Dolby Vision. Come spiegato, il refresh rate di base resterà di 60 Hz, ma il pannello sarà in grado di adattarsi e saltare immediatamente ai 120 Hz, e non manca il supporto alla tecnologia di Windows 11 del Dynamic Refresh Rate. Abbiamo visto un risultato simile con i recenti ProMotion svelati da Apple, e non c’è da meravigliarsi viste le potenzialità di tecnologie simili.

Il nuovo stilo, come spiegato, permetterà di ottenere un feedback piuttosto interessante grazie allo schermo, visto che il motore aptico integrato permette di creare sensazioni simili a quelle di quando si scrive sui normali fogli di carta. Troviamo anche latenza ridotta e migliore precisione durante l’utilizzo. Per quel che concerne le specifiche interne, si parla dei chip Intel di 11esima generazione Quad-Core, con un totale massimo di 32 GB di RAM, e una batteria che permetterà fino a 16 ore di autonomia.

Purtroppo non abbiamo per il momento dettagli relativi a prezzi e disponibilità, ma sappiamo per certo che il dispositivo riuscirà a sfruttare sin da subito le potenzialità del nuovo sistema operativo realizzato da Microsoft, proprio Windows 11, che giungerà invece sugli scaffali virtuali nella giornata del 5 ottobre 2021.