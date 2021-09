Google Stadia su Android riceverà presto il supporto alla chat vocale?

Stando a un documento recentemente emerso, come riportato da 9to5Google, sembra che il supporto alla chat vocale per Google Stadia su Android sia in arrivo.

In seguito al debutto di Google Stadia su Android, sono mancate diverse feature piuttosto importanti, che però per fortuna il colosso ha deciso di aggiungere nel corso dei mesi al palinsesto di funzionalità per la piattaforma di streaming. Si parla questa volta nello specifico della chat vocale, la quale fino a oggi non è stata inclusa fra le potenzialità dell’app, e nonostante non sia ancora presente sembra ormai pronta ad arrivare prestissimo.

Dei documenti trovati, come riportato sulle pagine di 9to5Google, hanno infatti approfondito quello che la funzionalità in questione dovrebbe permettere e non permettere, fornendoci diversi dettagli plausibili che Google potrà forse confermare presto annunciando il tutto in via ufficiale. C’è da sottolineare inoltre che la chat vocale è stata disponibile per le ulteriori piattaforme, Chromecast Ultra, Android TV e sul web, già a partire dal day one, e un imminente debutto su Android è quindi sempre più maggiormente probabile.

I file sono emersi grazie al nuovo update 3.36, nel quale è stato inserito un link a una pagina di supporto di Google, che svela i dettagli relativi a come la chat vocale dovrebbe funzionare. Stando a quanto specificato, sarà possibile usare il controller per sentire la voce in-game connettendo un qualunque headset, e ovviamente parlare al contempo, sfruttando un microfono dedicato nel caso in cui le cuffie ne offrano uno.

Attualmente, è già possibile ascoltare gli altri utenti, anche se su Android non viene garantita la possibilità di interagire in alcun modo con questi attraverso la voce. Staremo quindi a vedere sé e quando la novità verrà aggiunta al palinsesto di possibilità dell’app di Google Stadia su smartphone, sperando che non serva aspettare molto tempo. Vi abbiamo recentemente parlato del supporto per 11 nuovi dispositivi Samsung di Google Stadia, trovate a questo link il nostro approfondimento.