Bitcoin chiesti agli utenti: la truffa durante l’evento Apple

Non è passato molto da quando Apple ha presentato nel corso della sua ultima conferenza dispositivi, con gli iPhone 13 che sono stati probabilmente i protagonisti indiscussi dell’evento del 14 settembre. Tuttavia, non tutto è stato rosa e fiori, visto che degli imprevisti sono nati con l’inizio della presentazione, anche se alcuni utenti potrebbero non aver notato la cosa. La conferenza non è stata trasmessa su YouTube da parte di Apple, ma purtroppo dei truffatori hanno vestito i panni della compagnia con un canale “ufficiale” creato a regola d’arte, il quale aveva in realtà lo scopo di imbrogliare i malcapitati.

A questo si è anche unito un sito clone rispetto a quello originale del colosso di Cupertino, e sono stati mostrati dei messaggi che invitavano a versare dei Bitcoin per riceverne quantità maggiori, esattamente il doppio, con un minimo di solamente 0,1. Nonostante il tutto fosse fake, c’è da dire che l’iniziativa è stata orchestrata purtroppo bene, e serviva stare parecchio attenti al fine di notare i dettagli che non tornavano. Di conseguenza, i truffatori sono riusciti a racimolare all’incirca 69 milioni di dollari tutti in Bitcoin, ovviamente non fornendo agli utenti quanto promesso e ricevendo però da questi le valute.

Immaginare che il colosso di Cupertino avrebbe dato il via a un’iniziativa simile era difficile, ma al contempo tutti i fan Apple meno attenti si sono fatti imbrogliare da quanto mostrato dal video e dal sito ufficiale, creato su misura per portare avanti l’operazione, che ha provocato moltissimi danni in tutto il mondo.

Non è chiaro come il canale in questione ce l’abbia fatta, ma questo presentava un totale di 1,3 milioni di iscritti, numeri più adatti a quelli di una grossa azienda come Apple rispetto che a quelli di utenti malintenzionati, il che avrà spinto in trappola diversi spettatori.