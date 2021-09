Animali Fantastici: I Segreti di Silente è il titolo del terzo film, in arrivo ad aprile

Il titolo definitivo del terzo capitolo della saga prequel di Harry Potter sarà Animali Fantastici: I Segreti di Silente (Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore, in lingua originale) e arriverà nelle sale prima della data originariamente prevista.

#AnimaliFantastici I Segreti di Silente solo al cinema nel 2022 Posted by Warner Bros. Pictures on Wednesday, September 22, 2021

La data di lancio precedentemente fissata da Warner Bros. era il 15 luglio 2022, ora anticipata di ben tre mesi, al 15 aprile (perlomeno nel Regno Unito: per l’Italia la data non è ancora stata fissata, ma comunque ancorata al 2022 e sicuramente attorno a quel periodo).

#FantasticBeasts: The Secrets of Dumbledore in theatres April 15, 2022. pic.twitter.com/Z66wJKPvS9 — Wizarding World (@wizardingworld) September 22, 2021

Ad annunciare la notizia, insieme alla prima sinossi ufficiale, è l’account Twitter del Wizarding World, in un paio di post dedicati con tanto di logotitolo animato. La notizia, naturalmente, è stata ripresa anche dal sito ufficiale del WW in un articolo specifico.

Mark the date and read more here: https://t.co/9CeIXqkYDj — Wizarding World (@wizardingworld) September 22, 2021

Ne Animali Fantastici: I Segreti di Silente, Albus Silente sa che il potente mago oscuro Gellert Grindelwald si sta attivando per prendere il controllo del Mondo Magico. Impossibilitato a fermarlo da solo, affida al magizoologo Newt Scamander il comando di una intrepida squadra di maghi, streghe e… un coraggioso panettiere babbano incaricati di una pericolosa missione, nella quale incontreranno vecchie e nuove creature magiche e si scontreranno con la crescente legione di seguaci di Grindelwald. Ma con una posta in gioco così alta, quanto a lungo potrà Silente restare ai margini?

Come possiamo notare, la sinossi non dice molto della trama, in realtà, ma il fatto che nel logotitolo la Bacchetta di Sambuco sia all’interno della “D” di Dumbledore ci fa sperare che avremo qualche informazione aggiuntiva in proposito, come del resto promette anche il titolo vero e proprio.

Nessuna o quasi novità anche per il cast, che ripropone Eddie Redmayne come Newt Scamander e Jude Law nei panni di Albus Dumbledore/Silente, insieme a Ezra Miller (Credence-Aurelius Dumbledore), Alison Sudol (Queenie Goldstein), Dan Fogler (Jacob Kowalski) e Katherine Waterston (Tina Goldstein), oltre a Jessica Williams che torna nei panni di Eulalie ‘Lally’ Hicks, e Mads Mikkelsen che sarà Gellert Grindelwald al posto di Johnny Depp. Il tutto, sempre sotto la direzione di David Yates e la produzione di David Heyman e J.K. Rowling.

