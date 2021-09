The Tragedy of Macbeth: il teaser trailer del film di Joel Coen

Apple e A24 hanno lanciato il teaser di The Tragedy of Macbeth, il film di Joel Coen che arriverà su Apple TV+ il 14 gennaio 2022.

Apple e A24 hanno svelato il teaser trailer di The Tragedy of Macbeth, il nuovo film di Joel Coen che sarà in anteprima mondiale su Apple TV+ il 14 gennaio 2022. Denzel Washington e Frances McDormand sono i protagonisti dell’audace e feroce adattamento di Joel Coen, una storia di omicidio, follia, ambizione e rabbiosa astuzia.

Qui sotto trovate il teaser trailer di The Tragedy of Macbeth.

Apple Original Films presenta una produzione A24 e IAC Films, The Tragedy of Macbeth, basata sull’opera teatrale di William Shakespeare e adattata per lo schermo da Joel Coen, che cura anche la regia. Il film è interpretato da Denzel Washington, Frances McDormand, Bertie Carvel, Alex Hassell, Corey Hawkins, Harry Melling e Brendan Gleeson. I produttori sono Joel Coen, Frances McDormand e Robert Graf. Il casting è di Ellen Chenoweth, le musiche di Carter Burwell, i costumi di Mary Zophres, il montaggio di Lucian Johnston e Reginald Jaynes, le scenografie di Stefan Dechant e la fotografia di Bruno Delbonnel.

La protagonista del film, Frances McDormand, ha dichiarato sul lungometraggio: