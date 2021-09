Facebook presenterà un nuovo prodotto alle 19:00 di oggi

Alle 19:00 di oggi Facebook presenterà un nuovo prodotto. La notizia ci arriva direttamente dalla pagina ufficiale di Mark Zuckerberg ed era tutto fuorché aspettata. Solamente ad inizio del mese, Facebook ha presentato ufficialmente i suoi Ray-Ban Stories, gli occhiali da sole smart realizzati in collaborazione con il colosso italiano Luxottica. A quanto pare l’azienda ha altre sorprese in serbo per noi questo mese.

Anche se Zuckerberg non è entrato nei dettagli della natura dell’annuncio, sembra molto probabile che l’evento di oggi sarà dedicato ad un prodotto per la realtà virtuale e realtà aumentata. “Stai lavorando anche tu ad un razzo per portarci nello Spazio?”, gli ha chiesto a metà tra il serio e il sarcastico un utente. “No, sono molto più interessato alla realtà virtuale”, ha risposto il fondatore di Facebook.

Zuckerberg ha risposto così a diversi altri commenti dello stesso tenore. “Di questo passo mi aspetto che Facebook presenti il teletrasporto”, scrive un altro utente. “Sono molto concentrato a dare a tutti la possibilità di teletrasportarsi usando la VR e AR”, ha detto, riprendendo alcune sue recenti dichiarazioni sulla realtà virtuale e sul metaverso.

In attesa dell’evento di presentazione di questa sera, previsto per le 19:00 italiane, Zuckerberg si è preso un po’ di tempo per scherzare con gli utenti. “Touché”, ha risposto a chi gli chiedeva se questa sera avrebbero annunciato nuovi messaggi automatici sul Covid-19 su post che non c’entrano nulla con il virus. E a chi gli chiedeva quando Facebook avrebbe introdotto il ‘dislike’, Zuckerberg ha detto “beh, avete già la reaction triste e quella arrabbiata”.