Escape The Undertaker: il trailer del film Netflix con il popolare wrestler

The Undertaker dopo essersi ritirato dal wrestling ha deciso di iniziare a lavorare sullo schermo, e Netflix gli ha dato subito la possibilità di farlo grazie al film di prossima uscita intitolato Escape The Undertaker, che uscirà il 5 ottobre e di cui è stato da poco diffuso il trailer ufficiale.

Ecco il trailer ufficiale di Escape The Undertaker.

Nel film ci saranno anche Big E, Xavier Woods, e Kofi Kingston dei New Day. La storia al centro del film avrà proprio come protagonisti i membri del gruppo, che si ritrovano in trappola per effetto proprio di un piano di The Undertaker. I New Day si ritroveranno all’interno della Undertaker Mansion che risulta essere praticamente una casa stregata. I tre dovranno, infatti, affrontare delle vere e proprie forze soprannaturali.

E, così come è già accaduto per un episodio speciale di Black Mirror, saranno gli spettatori della piattaforma streaming a dover decidere il destino dei New Day. Chiaramente per un personaggio come The Undertaker un film dell’orrore risulta essere lo sbocco ideale dopo un carriera a livelli altissimi nel mondo del wrestling, ed il sodalizio con Netflix non può non attirare la curiosità degli appassionati di WWE e non solo.