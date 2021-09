Amazon: il nuovo evento di settembre è vicino, presto novità sull’hardware

Come riportano le pagine di The Verge, Amazon ha da poco annunciato un evento a porte chiuse per il mese di settembre, si parlerà nello specifico di hardware.

Amazon ha da poco annunciato la data per quel che riguarda il suo prossimo evento in cui si troverà a parlare nello specifico di hardware. Il tutto si terrà nella giornata del 28 settembre, alle 18:00 (ora italiana), e purtroppo non abbiamo altre informazioni precise all’infuori del giorno e l’ora in cui avremo modo di scoprire le novità pronte a essere annunciate dal colosso, com’è in realtà consuetudine per quando l’azienda presenta le sue conferenze.

C’è da specificare che non si tratta di un evento pubblico, visto che avremo a che fare – come riportano le pagine di The Verge – di una presentazione a porte chiuse, dove ci sarà spazio per mostrare update in merito a dispositivi, servizi e funzionalità di Amazon. È bene quindi non aspettarsi una delle classiche presentazioni da vedere in live, anche se avremo comunque probabilmente modo di scoprire le novità in tempo reale.

Come ricorda The Verge, nel corso degli scorsi anni durante conferenze simili a queste abbiamo ricevuto informazioni in merito ai dispositivi Echo, aggiornamenti al software di Alexa, router Eero e nuove camere Ring. Possiamo quindi aspettarci un trattamento simile anche per questo evento, con magari dei nuovi prodotti per quel che concerne le linee di dispositivi Echo, o degli aggiornamenti per quelli già presenti sul mercato.

Come detto, per il momento non abbiamo ancora novità in merito alla questione che ci forniscano dati più precisi, e staremo quindi a vedere solamente nel giro di qualche giorno quali saranno le sorprese che Amazon ha in serbo per l’utenza. C’è da dire che quest’estate abbiamo potuto ammirare la nuova Ring Car Cam da vicino grazie a dei leak, e considerando che questa non è ancora stata presentata, nel caso in cui il materiale fosse vero il momento per saperne di più potrebbe essere finalmente giunto.