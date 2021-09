Venom: La Furia di Carnage – I suggestivi character poster del film

Sony Pictures ha pubblicato i character poster dedicati a Venom: La Furia di Carnage, che mostrano i protagonisti del nuovo capitolo della storia del simbionte, catturati in immagini suggestive: stiamo parlando di Tom Hardy, Woody Harrelson, Naomi Harris e Michelle Williams.

Ecco i character poster di Venom: La Furia di Carnage. Uno dei poster mostra, oltre a Naomi Harris nei panni di Shriek, anche Michelle Williams che dovrebbe trasformarsi nuovamente in She-Venom.

Chiaramente è molto atteso lo scontro tra il Venom di Tom Hardy ed il Carnage interpretato da Woody Harrelson. Ed a questo proposito lo stesso Tom Hardy ha elogiato la performance di Harrelson, dichiarando:

Woody è una delle persone più forti che abbia mai conosciuto. Sia come essere umano che come attore è formidabile. Non puoi proporgli nulla di meglio, perché lui è in grado di scioccarti. Ha una risposta ed una soluzione per tutto, e poi ha una storia da raccontare. Come artista è fantastico, ha una mente creativa notevole, ed è una gioia poterci lavorare assieme.