Un aereo dell’aeronautica americana si è schiantato in un’area residenziale, tragedia sfiorata

Tragedia sfiorata in Texas: un jet militare si è schiantato in un'area residenziale, a Lake Worth. Il veicolo ha sfiorato diverse case, gravi i due piloti.

20—Set—2021 / 11:12 AM

Un aereo militare dell’US Air Force si è schiantato in un’area residenziale questa domenica. E’ successo a Lake Worth, in Texas. L’aereo si è schiantato a pochi metri da alcune abitazioni, fortunatamente le conseguenze dell’impatto sono state minime, e non risultano feriti trai civili.

I due piloti a bordo del veicolo, un T-45C Goshawk, un jet appositamente progettato per gli addestramenti, si sono eiettati pochi minuti prima dello schianto. Il loro atterraggio non è stato altrettanto fortunato: il pilota istruttore ha urato alcuni alberi con il suo paracadute, mentre la recluta ha colpito dei cavi della corrente ed è stato ritrovato a diversi quartieri di distanza dal sito dello schianto. Sono entrambi stati portati tempestivamente in ospedale.

“L’aereo si è schiantato in un’area residenziale, l’incidente avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi”, ha sottolineato il capo dei vigili del fuoco di Lake Worth. Come conseguenza dell’incidente, oltre 1.200 abitazioni sono rimaste senza corrente elettrica per diverse ore.

La prima versione del T-45C Goshawk è stato progettato nel 1974, Boeing ha interrotto la produzione del veicolo nel 2009. Attualmente non sappiamo cosa abbia causato l’incidente, né se si sia trattato di un problema tecnico o di un errore di manovra dei due piloti.