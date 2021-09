The Witcher 2: una nuova foto di Henry Cavill nei panni di Geralt

In attesa del 17 dicembre, quando arriverà la seconda stagione di The Witcher su Netflix, arriva una nuova foto di Henry Cavill in azione nelle vesti di Geralt.

Geralt di Rivia che combatte (o si allena?) con la spada. Un’immagine non particolarmente originale né rivelatoria (anche se potrebbe benissimo essere, data l’ambientazione e il clima, una scena ambientata a Kaer Morhen durante l’addestramento di Ciri) ma comunque bella e funzionale al proposito di reclamizzare il prossimo arrivo della seconda stagione di The Witcher su Netflix, dal 17 dicembre.

Vi ricordiamo che è da poco uscito il film animato prequel, Nightmare of the Wolf, mentre oltre alla serie principale in live action ne arriverà una seconda, ambientata ancor prima: Blood Origin. Nella seconda stagione ritroveremo, naturalmente, Cavill, così come Joey Batey (Jaskier) e Freya Allan (Ciri) insieme a nuovi personaggi, come il Lambert interpretato da Paul Bullion.

Potete leggere molte info sul futuro della saga nella nostra news riassuntiva dello scorso WitcherCon: