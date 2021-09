The Flash: i simboli di Flash e Batman uniti per un nuovo costume (immagine)

Andy Muschietti ha condiviso sui social un'immagine in cui mostra i simboli di Batman e Flash uniti per un costume suggestivo.

Andy Muschietti continua a mostrare loghi provenienti dal set di The Flash, e l’ultimo che ha condiviso sui social è sicuramente il più suggestivo: mostra il simbolo di Batman e quello di Flash uniti, per un costume che sembra essere veramente suggestivo.

Qui sotto trovate l’immagine in cui i simboli di Batman e Flash sono uniti per il film The Flash.

I ben informati sapranno già che questa storia metterà insieme il Batman di Michael Keaton, quello di Ben Affleck ed il Flash di Ezra Miller, per un film che si preannuncia davvero ricco di personaggi e di sorprese.

Il direttore della fotografia Henry Braham ha parlato del fatto ha dichiarato che non si tratterà di un puro film di supereroi, ma di qualcosa che avrà molto a che fare con l’umanità dei personaggi.

Nel cast di The Flash ritroveremo, oltre a Ezra Miller e Michael Keaton (il cui ruolo non sappiamo quanto sarà esteso) anche Ben Affleck (che dovrebbe effettivamente interpretare Bruce Wayne per l’ultima volta in questo film), Sasha Calle in una inedita versione di Supergirl, Kiersey Clemons (Iris West), Maribel Verdu (Nora Allen) e Ron Livingston (Henry Allen). L’uscita del film è prevista per novembre 2022.