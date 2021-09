The Batman: Michael Giacchino fa ascoltare un’anteprima della colonna sonora

Si preannuncia come epica la colonna sonora di The Batman, grazie anche ad un estratto che lo stesso compositore Michael Giacchino ha fatto ascoltare per celebrare il Batman Day. Nel filmato vediamo l’orchestra impegnata a registrare le musiche del film.

Ecco l’estratto della colonna sonora di The Batman condiviso da Michael Giacchino.

Happy #BatmanDay everyone!! We have been hard at work and can’t wait to share what we’ve been up to!! @mattreevesLA #DCFanDome #TheBatman @TheBatman pic.twitter.com/BGyiOSxdaa

— Michael Giacchino (@m_giacchino) September 18, 2021