Batman Day 2021: ecco tutte le iniziative per la giornata sul Cavaliere Oscuro

Per il Batman Day 2021 la DC Comics ha svelato i piani per le iniziative più importanti dedicate al giorno sul Cavaliere Oscuro: su tutti spicca il podcast di HBO Max con un audiodrama intitolato Batman: The Audio Adventures, i cui dieci episodi usciranno proprio il 18 settembre.

E per il Batman Day 2021 spicca anche un’altra iniziativa: artisti del fumetto provenienti da ben 14 Paesi diversi (compresa l’Italia che avrà i disegni di Nicola Mari, i colori di Giovanna Niro, e la sceneggiatura di Alessandro Bilotta) hanno partecipato ad un’antologia intitolata Batman: Il Mondo, che uscirà il 14 settembre. Ecco il trailer dedicato lanciato dalla Panini DC Italia.

Batman Il Mondo! La guerra al crimine diventa GLOBALE! In occasione del Batman Day vi aspetta un volume unico nel suo genere: per la prima volta nella storia, Batman viene reinterpretato dai maestri del fumetto di quattordici diversi Paesi!Un’antologia di racconti che vedono il Cavaliere Oscuro in ogni parte del mondo: ovviamente anche in Italia, dove il Pipistrello approderà a Roma grazie alle splendide tavole disegnate da Nicola Mari e colorate da Giovanna Niro, in una storia incredibile firmata da Alessandro Bilotta!Appuntamento al Batman Day! 🦇 Posted by Panini DC Italia on Wednesday, September 8, 2021

Per quanto riguarda l’audiodrama, sembra che riprenderà le atmosfere noir della serie animata su Batman, mischiandole al divertimento del telefilm con Adam West. Il cast vocale è formato, tra gli altri, da Jeffrey Wright come Batman, Rosario Dawson nei panni di Catwoman, e John Leguizamo come l’Enigmista.

Le Audio Adventures di Batman saranno accompagnate da un fumetto di 80 pagine che uscirà ad ottobre, realizzato da Dennis McNicholas, Bobby Moynihan, Heidi Gardner e Paul Scheer, con i disegni di Leonardo Romero, Juni Ba, ed altri, e la copertina di Dave Johnson.

La DC Comics ristamperà anche Batman/Fortnite Zero Point #1,e verrà realizzata anche un’edizione speciale di Batman Knightwatch Bat-Tech #1, e ci saranno fumetti e merchandising realizzati in collaborazione con l’organizzazione FaZe Clan. Ci sarà anche l’esordio del primo WebToon sul cavaliere oscuro, intitolato Batman: Wayne Family Adventures, il cui primo episodio dovrebbe essere disponibile già in giornata.

E poi ci saranno anche i cartoni animati, con Cartoon Network che manderà in onda un episodio speciale dei Teen Titans GO! intitolato “Batman’s Birthday Gift,” con i Titans intenti a preparare un regalo per il Cavaliere Oscuro.