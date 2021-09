IKEA svela Sjömärke, può rendere le superfici basi di ricarica wireless

IKEA nel corso degli anni ha evoluto molto i propri prodotti, arrivando a fornire articoli particolarmente economici ma in grado di offrire ottimi risultati sul campo della tecnologia. Non sono mancati, come ricordano le pagine di Android Police, lampadari e lampade con ricarica wireless integrata, e questo tipo di tecnologie è da tempo sbarcato all’infuori della semplice illuminazione. Il colosso ha infatti presentato dei caricatori wireless standalone particolarmente economici, i quali possono rivoluzionare senza grosse spese interi setup.

Ovviamente, si tratta di dispositivi che richiedono dello spazio, considerando anche che risultano particolarmente performanti, ed è quindi necessario posizionarli sotto o sopra una superficie piana per il corretto funzionamento. IKEA ha però immaginato un setup che vede un modulo di ricarica wireless finire proprio sotto un tavolo, o una scrivania, e creando quindi una superficie in cui quasi per magia è possibile sfruttare le potenzialità della ricarica senza fili senza che sia necessario impiegare cavi e ottimizzare lo spazio.

Come spiegato, Sjömärke, questo il nome del prodotto, misura solamente 7 pollici x 3 pollici, e supera i materiali con uno spessore fino ai 22,2 mm, ma per fortuna non mancano nella confezione anche nastro biadesivo e un cavo di quasi 2 metri per procedere alla giusta installazione. È sufficiente usare le viti al fine di attaccarlo sotto una qualunque superficie, ed è pensato nello specifico per non avere problemi con legno e plastica, visto che include anche un misuratore della temperature per evitare il surriscaldamento.

Come confermato, viene supportata la ricarica wireless da 5 W, sicuramente non particolarmente veloce, ma c’è da dire che viene integrata in un sistema potenzialmente davvero comodo e futuristico, comunque in grado di caricare i device mentre si lavora o nel giro di una notte. Il nuovo Sjömärke dovrebbe debuttare già nel mese di ottobre.