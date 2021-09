Hawkeye: nuova foto ufficiale e un’indiscrezione sul personaggio protagonista

Una nuova foto ufficiale del serial Hawkeye arriva sul web, grazie a Entertainment Weekly che la propone in anteprima: non si tratta di niente di trascendentale, dato che ripropone lo schema delle precedenti due, con i due protagonisti Clint Burton e Kate Bishop (Jeremy Renner e Hailee Steinfeld) insieme in scena.

Comicbook Movie lancia, in questa occasione, un dettaglio interessante sul personaggio di Occhio di Falco, che ad una visione attenta del trailer rilasciato pochi giorni fa mostra sull’orecchio una sorta di dispositivo acustico, probabile collegamento / ispirazione tratta dai fumetti, dove per un certo periodo Burton ha combattuto contro un handicap auditivo.

La storia del nuovo serial è ambientata nella New York City del post blip. L’ex Vendicatore Clint Barton ha una missione apparentemente semplice: tornare dalla sua famiglia per Natale. Ci riuscirà? Forse con l’aiuto di Kate Bishop, un’arciera ventiduenne con il sogno di diventare un supereroe. I due sono costretti a lavorare insieme quando una presenza dal passato di Barton minaccia di compromettere qualcosa di molto più dello spirito delle festività.

Nel cast anche Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d’Arcy James e la nuova arrivata Alaqua Cox nel ruolo di Maya Lopez. Diretto da Rhys Thomas e dal duo di registi Bert e Bertie, Hawkeye debutterà in esclusiva su Disney+ il 24 novembre 2021.

