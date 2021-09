Dungeons & Dragons Ring Set: Il set di anelli magici che vogliamo avere ora

Non è ancora disponibile purtroppo in Europa, ma GameStop USA ha iniziato a vedere un bellissimo set di anelli magici ispirati alla lore di Dungeons & Dragons.

Non è disponibile in nessun modo ancora in Europa, lo vende solo Game Stop in USA. Arriverà anche da noi? immaginiamo di sì, se non altro qualcuno lo importerà e rivenderà a prezzo super maggiorato. E noi lo compreremo senza batter ciglio.

Il set è una scatola che contiene sei anelli magici ispirati alla lore di Dungeons & Dragons, sono tutti piuttosto famosi:

Ring of Telekinesis

Ring of Three Wishes

Ring of Xray Vision

Ring of Fire Resistance

Ring of Spell Storing

Ring of Spell Turning

Il tutto è una limited edition da 7000 copie, con certificato di autenticità… ne volete uno vero? anche noi. Ogni anello è aperto nella parte inferiore e quindi regolabile dalla misura 8 alla 12.

Ecco un po’ di foto per farvi sbavare: