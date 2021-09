Tesla ferma il programma referral per le auto

Tesla ha ufficialmente detto addio, almeno per il momento, al programma referral che è stato attivo per anni per quel che concerne le sue vetture.

Nel corso degli anni, Tesla è riuscita a crescere molto e a farsi conoscere grazie anche a un particolare programma dedicato, iniziato dalla compagnia moltissimo tempo a dietro. Parliamo dei referral, ovvero dei veri e propri codici sotto forma di link che chi possiede un mezzo della compagnia ha modo di usare al fine di ottenere dei premi semplicemente consigliando il brand ai propri conoscenti. Purtroppo, come confermato da parte del colosso della mobilità, il tutto è stato chiuso, almeno per il momento, ed è da ora impossibile riuscire a ottenere le ricompense.

C’è da dire che la scelta non era facilmente prevedibile, considerando che – seppur risultando negli anni un costo per l’azienda – il programma referral di Tesla è riuscito a procurare alla compagnia moltissimi clienti. Questo è cambiato nel corso degli anni, considerando che arrivava un tempo a offrire addirittura veicoli per i migliori consumatori che si occupavano di far girare il proprio link, e attualmente veniva usato principalmente al fine di ottenere utilizzi gratis del sistema Supercharging di Tesla.

Nonostante referral per le auto siano attualmente fermi, come riportano le pagine di Electrek, quello di Solar Roof è ancora attivo, e permette di ottenere crediti monetari piuttosto cospicui, sperando ovviamente che l’azienda non decida di mettere una pietra sopra anche a questo programma. Sembra che l’affiliazione consentita agli utenti sia risultata un costo particolarmente eccessivo per la compagnia, che ha preferito per il momento non favorire quindi il passaparola fra i clienti con la sua iniziativa.

Staremo a vedere se nel corso dei prossimi mesi ci sarà un dietrofront da parte di Tesla, o se magari il colosso deciderà di cambiare il suo programma al fine di riattivarlo, permettendo nuovamente agli utenti di sfruttare le sue potenzialità e di portare nuovi clienti fra le braccia della compagnia.