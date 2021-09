Samsung Galaxy Tab A8 si presenta nei primi render leakati

Dei nuovi rendere leakati arrivati in rete grazie alla collaborazione fra 91Mobiles e OnLeak potrebbero averci mostrato in anteprima il nuovo Samsung Galaxy Tab A8.

Continuano ad arrivare leak per il mondo Samsung, visto che dopo aver sorpreso il mercato con i suoi dispositivi pieghevoli la compagnia sembra pronta per rincarare la dose con nuovi device pieni di potenzialità. È questo il caso del Samsung Galaxy Tab A8, il quale ha seguito i primi leak degli S22 e si è mostrato con dei render non ufficiali, che però risultano in alta risoluzione e precisi. Le fonti del tutto sono OnLeak e 91Mobiles, che con una collaborazione hanno come di consueto anticipato le novità del dispositivo in questione.

C’è da specificare che tuttavia il tablet potrebbe avere un aspetto diverso e che di conseguenza quanto si evince dalle prime foto leakate potrà avere modo di essere confermato o smentito in seguito da parte del colosso. Restiamo quindi in attesa di informazioni ufficiali prima di poter prendere il tutto come oro colato. Parliamo di un device che dovrebbe riuscire a occupare la fascia media, ma potete ammirare il tutto nel post che trovate allegato qui di seguito.

And here comes your very first look at the #Samsung #GalaxyTabA8 (2021)! As usual, 360° video + stunning 5K renders + dimensions; on behalf of my Friends over @91mobiles -> https://t.co/MdLLN1UQhR pic.twitter.com/nfLXSU49nn — Steve H.McFly (@OnLeaks) September 17, 2021

Il video presenta un dispositivo con un display da 10,4 pollici, in grado di offrire le stesse dimensioni del Galaxy Tab A7 che è pronto a evolvere con le sue potenzialità. Il display dovrebbe offrire una risoluzione Full HD+, ma non c’è ancora traccia di dati più precisi in merito a questo, che però potrebbe all’effettivo avere modo di offrire un refresh rate più elevato dei 60 Hz. Parlando delle dimensioni, il leak ha anticipato la presenza di un corpo in alluminio che dovrebbe misurare 246,7 x 161,8 x 6,9 mm, con una singola camera da 8 MP sul retro e un’ulteriore per selfie e conferenze.

Per il resto, pare avremo a che fare con 4 speaker pronti a supportare il Dolby Atmos, una porta USB C per la ricarica e un’ingresso jack da 3,5 mm, con due versioni che dovrebbero arrivare sul mercato, la cui prima avrebbe solamente il Wi-Fi e la seconda l’LTE.