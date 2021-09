Lucifer 6: una clip dalla stagione finale e il quiz per veri fan

Il 10 settembre sono atterrati su Netflix gli episodi finali di Lucifer, che ci saluta dopo ben sei stagioni e più di novanta episodi. Una nuova clip doppiata ci mostra il nostro protagonista in giro sulla sua Corvette, intento a vantarsene con la giovane e spericolata Rory (attenzione agli spoiler, se non siete in pari!).

In più, un altro video ci sfida a un simpatico quiz di conoscenza della serie: quante ne azzeccherete?

La serie, che è diventata sempre più popolare nel corso delle stagioni grazie al salvataggio in extremis e a un passaggio di produzione da FOX a Netflix, è stata creata da Tom Kapinos, basandosi molto blandamente sull’omonimo personaggio Vertigo / DC Comics creato da Neil Gaiman, Sam Kieth e Mike Dringenberg.

Il cast vede protagonisti Tom Ellis (Lucifer Morningstar), Lauren German (Chloe Decker), Kevin Alejandro (Daniel Espinoza), D. B. Woodside (Amenadiel), Lesley-Ann Brandt (Mazikeen Smith), Scarlett Estevez (Trixie Espinoza), Rachael Harris (Linda Martin) ed Aimee Garcia (Ella Lopez).

