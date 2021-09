Microsoft Surface 3 Go: i leak anticipano le specifiche prima dell’annuncio?

Il nuovo tablet 2 in 1 della casa di Redmond, apparentemente proprio il Surface Go 3, è stato recentemente preso di mira da alcuni leak nel corso delle ultime ore. Sembra che il nuovo dispositivo avrà modo di essere mostrato nel prossimo evento di Microsoft, ma le specifiche sono già emerse in rete grazie a un retailer tailandese. C’è da dire che ovviamente il tutto va preso con le dovute precauzioni fino a che la compagnia non avrà modo di confermare quando riportato.

Le novità, come riportato sulle pagine di WinFuture, riguardano la presenza di una scelta fra i processori Pentium Gold 6500Y e Intel Core i3-10100Y. Parlando del display dovremmo avere a che fare nuovamente con un 10,5 pollici, ovviamente touchscreen come per tutti i 2 in 1, che offrirebbe una risoluzione di 1920×1080 e 60 Hz di refresh rate. Sembra che ci troveremo davanti alla possibilità di scegliere fra 4GB e 8GB di RAM, con l’opzione storage di base che è una eMMC da 64 GB e la versione migliore che include 128 GB di RAM.

Per quel che riguarda il design non dovrebbero esserci molte differenze, e le fotocamere del Surface Go 2 uscito lo scorso anno sembrerebbero rimanere invariate, parliamo di sensori da 5 MP e 8 MP. La batteria dovrebbe invece migliorare sensibilmente, con una durata in grado di raggiungere le 13 ore, ma c’è un dettaglio particolarmente importante da considerare. Sembra infatti che il device arriverà con già Windows 11 installato all’interno, almeno in S Mode.

Il dispositivo dovrebbe essere venduto a partire da 380€, fino a un massimo di 575€ per il migliore modello, ma anche per questo dettaglio dovremo aspettare conferme da parte del colosso di Redmond in merito alla questione, che speriamo non si facciano attendere e abbiano modo di sorprenderci già nel corso della prossima settimana.