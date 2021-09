Around the World in 80 Days: il trailer della serie TV con David Tennant

Il teaser trailer di Around the World in 80 Days è stato lanciato da PBS, la serie TV avrà come protagonista David Tennant.

Dopo aver interpretato il Doctor Who l’interprete David Tennant è pronto a vestire i panni di un altro personaggio cult della cultura fantascientifica: stiamo parlando del protagonista di Giro del Mondo in 80 Giorni, il cui ultimo adattamento in serie TV, Around the World in 80 Days, è stato realizzato da BBC e PBS, che ha da poco condiviso il trailer.

Ecco il trailer di Around the World in 80 Days.

Nella serie TV Tennant interpreterà Phileas Fogg, l’avventuriero intenzionato a fare il giro del Mondo in 80 giorni dopo aver raccolto una scommessa fatta con dei suoi amici altolocati. Nella serie TV ci saranno anche Ibrahim Koma che farà Jean Passepartout, il leale assistente del personaggio protagonista, mentre Leonie Benesch farà la coraggiosa giornalista Abigail “Fix” Fortescue.

Gli altri membri del cast sono: Jason Watkins, Peter Sullivan, Lindsay Duncan, Dolly Wells, Richard Wilson, Faical Elkihel, Anthony Flanagan, Gary Beadle, e Giovanni Scifoni. Le riprese si sono concluse a marzo, dopo alcuni ritardi dovuti alla pandemia. Ancora non è stata diffusa la data di distribuzione della serie TV.

Ricordiamo che il romanzo originale di Jules Verne è stato pubblicato nel 1872. Da quest’opera sono stati tratti diversi adattamenti sia per il cinema, che per la televisione e per l’animazione.