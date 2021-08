Doctor Who: Whoopi Goldberg vorrebbe interpretare il personaggio

Dopo che è stato annunciato che Jodie Whittaker e Chris Chibnall lasceranno la serie Doctor Who dopo la stagione 13, un personaggio molto importante si è fatto avanti presentando la propria candidatura: stiamo parlando di Whoopi Goldberg, che ha di recente dichiarato di voler ancora vestire i panni del Dottore.

Queste sono le parole della popolare attrice:

Ho sempre voluto essere il Doctor Who, e lo voglio ancora. Penso che potrebbe rappresentare un’evoluzione il suo trasformarsi in una figura americana, e non so se sia una cosa giusta per questo tipo di character. Non so se potrebbe essere un’usurpazione. Adoro guardarlo, e mi piacerebbe comunque in qualsiasi tipo di versione. Ci sono però alcune cose che sono chiaramente inglesi, e Doctor Who è tra queste, come la Marmite. Si tratta di una cosa inglese, e deve rimanere in quella maniera.