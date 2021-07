Doctor Who: Jodie Whittaker e Chris Chibnall lasceranno la serie dopo la stagione 13

Si chiude il sipario su un’epoca del Dottore: anche Jodie Whittaker è “pronta” a dire addio al celebre personaggio, per lasciare spazio a una nuova incarnazione alla fine dell’anno prossimo. Per lei Doctor Who, difatti, troverà naturale conclusione ad autunno 2022, con un trio di speciali che faranno oltretutto parte delle celebrazioni per il centenario della BBC.

La sorte del tredicesimo dottore sarà seguita anche dal suo showrunner, Chris Chibnall, il cui percorso sulla serie è iniziato insieme all’attrice, nel 2017, e si concluderà, come accaduto col decimo, undicesimo e dodicesimo dottore, dopo tre stagioni.

La nuova rigenerazione (di cui, chiaramente, non si sa ancora nulla) sarà preceduta da tre speciali di grande livello che chiuderanno la tredicesima stagione, di cui da poco è stato lanciato il nuovo trailer.

In proposito, Chibnall ha affermato:

Io e Jodie abbiamo stretto un patto da “tre stagioni e via” all’inizio di questa opportunità unica nella vita. Ora il nostro turno si è concluso e riconsegneremo le chiavi del TARDIS.

Mentre Jodie Whittaker lancia un messaggio di speranza:

So che il cambiamento può far paura e nessuno di noi sa cosa lo aspetta là fuori. È per questo che continuiamo a cercare. Viaggiamo speranzosi. L’Universo vi sorprenderà. Costantemente.

La tredicesima stagione di Doctor Who non ha ancora una data d’uscita certa, ma dovrebbe arrivare sui teleschermi entro il 2021.

Leggi anche: