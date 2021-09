The Walking Dead: le foto dalla festa celebrativa a tema zombie per l’ultima stagione

Allo Spirit de Milan un evento esclusivo per festeggiare l’ultima stagione di The Walking Dead, arrivata su Disney+.

Si è tenuto ieri sera a Milano l’esclusivo party di lancio dell’undicesima e ultima stagione di The Walking Dead, l’amatissima serie basata sui fumetti scritti da Robert Kirkman disponibile in esclusiva su Disney+, con un nuovo episodio ogni lunedì.

Per l’occasione, il rinomato Spirit de Milan si è vestito delle atmosfere e delle ambientazioni più iconiche di The Walking Dead ricreando uno scenario immersivo che ha catturato l’attenzione dei numerosi ospiti presenti. Tra loro moltissimi vip, influencer e volti del web come Sangiovanni, Elisabetta Gregoraci, Gianmarco Tamberi, Mariano Di Vaio, Andrea Delogu, Awed, Paola Di Benedetto, Elenoire Casalegno, Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa, Guenda Goria, Beatrice Marchetti, Marta Losito, Jody Cecchetto, Valeria Vedovatti, i Soul System e tanti altri.

Ospiti d’onore dell’evento anche gli zombie, protagonisti della serie, arrivati a bordo di un autobus a tema che durante il pomeriggio ha toccato i principali punti della città.

Oltre a essere intrattenimento per tutta la famiglia, con l’arrivo di Star su Disney+, la piattaforma di streaming offre ora contenuti anche per un pubblico più adulto. Star è il brand di intrattenimento generale di Disney+ che è stato lanciato in Italia a febbraio 2021, portando sulla piattaforma centinaia di film e serie TV come l’acclamato medical drama Grey’s Anatomy, giunto alla sua diciottesima stagione, l’iconica serie horror antologica American Horror Story e il suo nuovissimo spin-off in esclusiva su Star American Horror Stories oltre all’undicesima e ultima stagione di The Walking Dead. A questi amatissimi titoli si aggiunge una lista di Star Original, che comprende i recenti Only Murders in the Building, Gli Amici delle Vacanze con John Cena e l’attesissima serie Y: L’ultimo Uomo, che debutterà su Disney+ dal 22 settembre.

Sinossi della stagione finale:

Nell’undicesima stagione Alexandria è gravemente compromessa e non è più il posto sicuro di un tempo a causa della strage e della devastazione provocata dai Sussurratori. Ora, gli abitanti di Alexandria cercano di rifortificare la città e di trovare sostentamento per un numero sempre più crescente di persone. Tra questi, ci sono i sopravvissuti alla caduta del Regno e all’incendio di Hilltop; compresi Maggie e il suo nuovo gruppo, i Wardens. La situazione è difficile per tutti: le tensioni aumentano a causa degli eventi passati e l’istinto di sopravvivenza tende a prevalere sempre di più sulla collaborazione. Devono assicurarsi più cibo mentre tentano di ripristinare Alexandria prima che crolli come innumerevoli altre comunità che hanno incontrato nel corso degli anni. Ma in che modo? Più stanchi e affamati che mai, i sopravvissuti devono scavare più a fondo per trovare la forza di salvaguardare la vita dei loro figli, anche a costo di perdere la propria. Nel frattempo, all’insaputa degli abitanti di Alexandria, Eugene, Ezekiel, Yumiko e Princess sono ancora prigionieri di misteriosi soldati che fanno parte di un gruppo più grande e poco collaborativo.