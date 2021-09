Space Jam: New Legends – Boomerang lancia una programmazione speciale con i cartoni dei Looney Tunes

Boomerang ha lanciato una programmazione speciale dal 13 settembre all'8 ottobre per celebrare l'uscita di Space Jam: New Legends con i cartoni dei Looney Tunes.

Per celebrare l’uscita del film Space Jam: New Legends, andrà in onda su Boomerang (canale 609 di Sky) una programmazione speciale interamente dedicata ai Looney Tunes, lo show cult targato Warner Bros Animation.

L’appuntamento con la programmazione speciale di Boomerang dedicata ai Looney Tunes, in occasione dell’uscita di Space Jam: New Legends, è dal 13 settembre all’8 ottobre, dalle 19.20. Tutti i giorni verranno trasmessi tanti episodi tratti dalle serie che hanno fatto la storia dello show: dalle più classiche a The Looney Tunes Show, Baby Looney Tunes, New Looney Tunes e la nuovissima Looney Tunes Cartoons.

Saranno molte le avventure da vivere e rivivere in compagnia dell’esilarante, eroico e mascalzone Bugs Bunny con al suo fianco gli immancabili Taz, Yosemite Sam, il bandito ricercato per antonomasia, sempre in cerca di una banca da derubare e vittima preferita per gli scherzi di Bugs; il maiale Pallino, Willy il Coyote e Beep Beep, Duffy Duck, Marvin Il Marziano e ancora l’amatissimo uccellino Titti, il suo acerrimo rivale Silvestro e Speedy- Gonzales.

Ogni sera, inoltre, non mancherà l’appuntamento cinematografico con un movie che vedrà coinvolti i personaggi in storie e gag imperdibili: Bugs Bunny Show, Tiny Toon Adventure: Galleria di Mostri, Tiny Toon Adventure: Viva le vacanze!, e ancora Titti turista tuttofare, Le 1001 favole di Bugs Bunny, e i movie con protagonista il papero Duffy Duck e l’Isola fantastica e Duffy Duck Acchiappafantasmi.

Space Jam: New Legends sarà nelle sale italiane dal 23 settembre, ed è diretto dal regista Malcom D. Lee e vede protagonista il popolare centrista LeBron James insieme a Bugs Bunny e l’intera, scalmanata più che mai, banda dei Looney Tunes. Space Jam New Legends è il sequel del film diventato un cult per grandi e piccoli, Space Jam, con protagonista l’amatissimo Michael Jordan, sempre insieme a Bugs e i Looney.