Razer presenta le nuove cover da gaming per gli iPhone 13

Razer ha annunciato una nuova serie di cover pensate nello specifico per i giocatori mobile che desiderano il meglio dalla propria esperienza, e queste offrono delle funzionalità particolarmente interessanti, oltre che un’estetica da urlo come avviene per diversi prodotti della compagnia. L’obiettivo degli articoli in questione è quello di tenere al fresco gli smartphone durante l’utilizzo, considerando che sessioni particolarmente lunghe possono portare a surriscaldamenti eccessivi e rendono difficile l’utilizzo, specialmente nei periodi estivi.

Parliamo di cover pensate nello specifico per la nuova serie di iPhone 13, le quali sono già disponibili sul sito del produttore, e offrono un materiale atto a dissipare in automatico i telefoni dal retro, al contrario di quel che avviene per le classiche soluzioni di gomma. Ovviamente, anche se Razer ha pensato ai prodotti con un occhio di riguardo per il mondo del gaming, ciò non vuol dire che le potenzialità degli articoli non siano sfruttabili anche per tutti gli altri ambiti.

A chiudere la struttura delle cover troviamo degli angoli rinforzati, realizzati con plastica riciclabile e non tossica pensata per non creare problemi a livello ambientale. La superficie è come spiegato anti scivolo, e permette di non far cadere il telefono dalle mani quando meno ce lo si aspetta, con il tutto che è stato anche pensato per evitare la produzione di batteri quando non si pulisce il device per molto tempo. Ovviamente, non manca anche il supporto ai prodotti MagSafe.

I 4 modelli presentati prendono il nome di Arctech e Arctech Pro, e risultano disponibili per ognuno dei nuovi iPhone annunciati da parte del colosso di Cupertino, ovvero iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max, di conseguenza i fan del mondo Apple non dovranno preoccuparsi nel caso in cui possano pensare di acquistare un device non compatibile.