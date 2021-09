Google Pixel 6: un report conferma lo schermo LTPO

Nel corso degli ultimi mesi si è parlato molto dei nuovi device targati Google, i Pixel 6 e Pixel 6 Pro che dovrebbero arrivare sugli scaffali nel giro di pochissimo tempo, presentando al mondo le potenzialità offerte da parte del colosso con i suoi prossimi gioiellini. Si parla però ancora di diversi dettagli per il momento non confermati, visto che in seguito all’annuncio, che abbiamo avuto modo di approfondire all’interno dell’articolo che trovate al seguente link, alcune novità non sono state confermate dal colosso.

Fra tutte, all’infuori delle effettive performance del nuovo SoC Tensor, ci sono anche i display dei de due device, e in recente report ha approfondito proprio il pannello del migliore, ovvero il Pixel 6 Pro, che sembra sarà in grado di stupire l’utenza con le sue potenzialità di visualizzazione. Le informazioni arrivano da Ross Young, nota figura del settore che spesso sulla piattaforma di Twitter riesce a fornire in anteprima diversi dettagli in merito alle novità in arrivo. Trovate il suo tweet tradotto qui di seguito.

A little late but we confirmed that the Google Pixel 6 Pro is LTPO…Also confirmed that there will be a Galaxy Tab S8 Ultra with a 14.6" OLED. — Ross Young (@DSCCRoss) September 15, 2021

Leggermente in ritardo, ma abbiamo confermato che il Google Pixel 6 Pro è LTPO…Definitivo anche il fatto che ci sarà un Galaxy Tab S8 Ultra con uno schermo OLED da 14,6 pollici.

Come spiegato quindi, il nuovo Pixel 6 Pro dovrebbe avere uno schermo LTPO, e si parla inoltre già del Galaxy Tab S8 Ultra, di cui sappiamo per il momento solamente che dovrebbe presentarsi con un pannello OLED da 14,6 pollici.

Ovviamente, non abbiamo conferma del fatto che il tutto sia vero, e dovremo aspettare conferme di Samsung e Google in merito ai loro prossimi dispositivi al fine di scoprire di più sulla questione, per il momento ancora dubbiosa. Un ulteriore report potrebbe aver anticipato la data d’uscita dei due dispositivi, vi rimandiamo al nostro articolo di approfondimento sul tutto per i dettagli, lo trovate a questo link.