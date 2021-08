Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro: un report potrebbe aver anticipato le date d’uscita

Google ha recentemente svelato al mondo l’esistenza della serie Pixel 6, formata dal modello principale e dal 6 Pro, la quale presenterà il SoC Tensor e diversi dettagli potenzialmente ottimi per gli utenti. Purtroppo, la compagnia non ha ancora fatto pienamente chiarezza sulla situazione che riguarda i suoi due articoli lato smartphone, visto che mancano ancora diversi dettagli sul System on a Chip, sui device in sé per sé, e sulla data di lancio dei due gioiellini.

Non ci sono purtroppo ancora conferme ufficiali sulla questione, visto che il colosso non si è sbottonato su quando I nuovi Pixel 6 arriveranno sul mercato, ma un recente report potrebbe aver in realtà svelato l’attesissima data. Stando alla dichiarazione riportata su Weibo e ripresa da Gizmochina, si parlerebbe nello specifico di un lancio fissato per il 13 settembre 2021, solamente un giorno prima di quando sembra che Apple farà invece luce dal canto suo sul futuro di diversi suoi prodotti, fra cui nello specifico gli iPhone 13.

La data in questione è alquanto probabile, e questa va ad inserirsi in un mese che sembra sarà davvero pieno di contenuti per gli appassionati di tecnologia, specialmente per quel che riguarda il mondo degli smartphone. Attualmente, come accennato Google non si è espressa parlando della questione, e di conseguenza non possiamo ancora prendere per vero ciò che è stato detto su Weibo, dove capita che alcune notizie si rivelino in fondo errate.

Non è passato molto da quando il colosso ha fermato la produzione dei suoi scorsi dispositivi, Pixel 4a 5G e Pixel 5, ve ne abbiamo parlato qui, ed è proprio per questo che un debutto così vicino potrebbe in realtà venire confermato. Speriamo che Google possa presto aggiornarci sulla questione e sulle novità relative ai due prossimi telefoni pronti ad arrivare sul mercato.