Google dice addio ai Pixel 5 e 4a 5G negli USA

Come confermato ufficialmente, Google ha deciso di fermare la produzione di tutti i Pixel 5 presenti nel mercato statunitense, come vale anche per i Pixel 4a 5G.

Nonostante la sua posizione di rilievo nel mercato, Google non è ancora una potenza nel mondo degli smartphone in grado di offrire molteplici modelli insieme come fanno diverse altre compagnie, ed è per questo che ha recentemente deciso di prendere una decisione alquanto drastica. Come riportato sulle pagine di The Verge e ripreso da PhoneArena, la produzione del Pixel 5 e del Pixel 4a 5G si è ufficialmente fermata negli Stati Uniti, ma i modelli presenti non verranno ritirati dal commercio e risulteranno di conseguenza acquistabili fino alla fine delle scorte presenti.

Parliamo di smartphone arrivati solamente nel mese di ottobre e che la compagnia ha già deciso di fermare negli USA, ma c’è da considerare che manovre come questa non ci mettono molto prima di essere applicate anche negli altri stati. Attualmente, Google è pronta per regalare al mondo il nuovo Pixel 5a 5G, evoluzione del precedente modello particolarmente vicina (ve ne abbiamo parlato nell’articolo che trovate qui), il quale però non uscirà in Italia.

Il vero focus è tuttavia attualmente sui nuovissimi Pixel 6 e Pixel 6 Pro, i quali grazie al suo SoC Tensor e diverse altre specifiche entusiasmanti dovrebbero essere in grado di creare un vero e proprio punto di riferimento nel mercato, anche se mancano purtroppo per il momento diversi dettagli sulle potenzialità dei device. Vi abbiamo parlato in maniera approfondita di questi in fase di annuncio, potete trovare al seguente link il nostro approfondimento sulla questione.

Siamo ancora in attesa di scoprire di più in merito ai piani del colosso per quanto concerne i due prossimi nuovi gioiellini, e speriamo che questa manovra drastica per i precedenti modelli la porti a concentrarsi particolarmente sugli stessi al fine di riuscire a fornire prodotti ottimi all’utenza.