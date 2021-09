Windows 11: Microsoft sistema diversi problemi di Start

Come riportano le pagine di TechRadar, Windows 11 si è aggiornato nel canale degli sviluppatori con diversi cambiamenti positivi per quel che riguarda Start.

Sin dall’annuncio del nuovo Windows 11, molti utenti si sono chiesti se i cambiamenti apportati al menu start avessero davvero senso, considerando che molti si trovano particolarmente bene con la versione attuale presente su Windows 10, e quanto mostrato non è riuscito a convincere tutti.

Prima dell’imminente debutto però, il colosso sta continuando a lavorare sulla questione, non con un dietrofront, ma con ulteriori cambiamenti che possano risultare graditi per tutti, nonché importanti diversi fix dei bug.

Grazie alla nuova build di Windows 11, attualmente disponibile per chi fa parte del programma di sviluppo del colosso (non ancora per gli insider), è possibile constatare tutte le novità in questione, e si parte proprio dall’opzione per il login posta appena sopra l’icona di accensione. Vi elenchiamo qui di seguito tutti i cambiamenti riportati sulle pagine di TechRadar:

Sistemato un problema che minava l’affidabilità di Start

Le cartelle che contengono # possono essere aggiunte all’indice

Risolto un problema che portava al crash le impostazioni quando si andava nei settaggi avanzati del display

Sistemato un problema nella pagina di localizzazione che non faceva comparire un messaggio di avvertimento

I cambiamenti alle preferenze nel Manage App Execution Alias dovrebbero restare salvati

Sistemati dei refusi nell’output della dll

Migliorato un errore che faceva crashare dei giochi quando si passava da schermo intero a non intero (Alt+Enter) con l’Auto HDR attivo

Risolto un problema che troncava del testo nella finestra dell’Encrypting File System

Sistemato un bug raro che causava la ricomparsa di un’app in-box disinstallata in seguito al riavvio

I commandlets Appx dovrebbero funzionare con PowerShell 7.0+ printui.dll

Come spiegato, troviamo anche un’app per i consigli, la quale include oltre 100 suggerimenti per Windows 11, pensati per aiutare gli utenti ad approcciarsi al sistema operativo in seguito all’installazione.