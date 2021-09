WhatsApp, in Brasile arrivano le ‘pagine gialle’ in-app

WhatsApp presto avrà una sorta di 'pagine gialle' all'interno dell'app. Si parte con un test in Brasile, ecco come funziona il servizio.

Vi serve il numero di una lavanderia o di un ristorante? Presto lo potrete trovare su WhatsApp. In Brasile WahtsApp sta testando una nuova funzione che, per molti versi, potremmo descrivere come una sorta di pagine gialle interne all’app.

Il test per il momento è limitato all’area di San Paolo. Il funzionamento è molto semplice: gli utenti possono cercare all’interno dell’app le attività di cui hanno bisogno. WhatsApp mostrerà un gran numero di aziende, ristoranti e negozi che utilizzano WhatsApp Business per comunicare con i loro clienti. Gli utenti possono chattare direttamente con i punti vendita, ad esempio per fissare un appuntamento o chiedere informazioni sulla merce.

Il test, scrive Reuters, include già migliaia di punti vendita aderenti all’iniziativa. WhatsApp è l’app di messaggistica più usata in Brasile e viene molto usata anche dalle aziende. Per questa ragione, WhatsApp ha sempre usato il Brasile come laboratorio per testare alcune delle sue feature più innovative – anche se non sempre tutto va per il meglio.

WhatsApp sta già lavorando per portare le sue ‘pagine gialle’ anche in altri paesi. La funzione di ricerca dovrebbe arrivare anche in India e in Indonesia, altri due paesi dove WhatsApp Business è molto utilizzato dalle aziende locali.