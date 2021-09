The Haunting: Mike Flanagan apre ad una terza stagione

Mike Flanagan ha parlato della possibilità di mettere in sviluppo, prossimamente, la terza stagione di The Haunting. Ecco le sue parole.

La serie antologica The Haunting, realizzata da Mike Flanagan, ha visto fino ad ora adattati due romanzi di grande livello come L’incubo di Hill House di Shirley Jackson e Giro di Vite di Henry James, ma, sembra che Flanagan non si voglia fermare qui e sia aperto ad una terza stagione.

Secondo quanto rivelato dal regista sulla possibile terza stagione di The Haunting:

Una delle cose che definisce questa serie antologica è che entrambe le due stagioni sviluppate fino ad orasi basano su dei classici della letteratura. Se le stelle si allineeranno per il verso giusto torneremo ad esplorare l’universo di The Haunting. Occorre trovare la giusta proprietà intellettuale, capace d’ispirare la storia di fantasmi più adeguata, e che riesca a stare bene tra Hill House e Bly Manor.

La prima stagione The Haunting of Hill House è stata lanciata su Netflix nel 2018 riscuotendo grande successo tra gli appassionati di horror, mentre la seconda stagione, The Haunting of Bly Manor, ha avuto dei consensi minori.

Mike Flanagan, intanto, è pronto a lanciare il suo nuovo lavoro su Netflix, che è intitolato Midnight Mass, e che uscirà sulla piattaforma streaming il 24 settembre. Ricordiamo che il regista ha lavorato anche a Il Gioc di Gerald e Doctor Sleep.