Midnight Mass: il trailer ufficiale della serie Netflix di Mike Flanagan

Dopo aver lavorato a The Haunting of Hill House e The Haunting of Bly Manor, ora Mike Flanagan è pronto a lanciare la sua prossima serie TV horror che sarà intitolata Midnight Mass, di cui è stato da poco diffuso il trailer.

Qui sotto trovate il trailer di Midnight Mass.

Al centro del telefilm c’è la storia di una piccola comunità di un’isola le cui divisioni vengono amplificate dal ritorno di un giovane sciagurato e dall’arrivo di un prete. L’apparizione di padre Paul arriva a coincidere con la successione di una serie di eventi miracolosi, che rinnoveranno la religiosità dei vari abitanti. Ma tutto ciò avrà un prezzo.

Il cast del telefilm è composto da Zach Gilford, Hamish Linklater, Kate Siegel, Rahul Abburi, Crystal Balint, Matt Biedel, Alex Essoe, Annarah Cymone, Annabeth Gish, Rahul Kohli, Kristin Lehman, Robert Longstreet, Igby Rigney, Samantha Sloyan, Henry Thomas e Michael Trucco.

Mike Flanagan ha sceneggiato e diretto i sette episodi della serie limitata, di cui è stato anche produttore esecutivo assieme a Trevor Macy di Intrepid Pictures. Ricordiamo che Flanagan ha anche lavorato a film come Doctor Sleep ed Il Gioco di Gerald.

Midnight Mass farà il suo debutto su Netflix il 24 settembre.