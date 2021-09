Google Tasks cambia icona e si adegua agli altri servizi

Nel corso degli ultimi anni, Google si è occupata di cambiare diverse sue icone piuttosto importanti, con il fine di fornire un look del tutto nuovo ad alcuni dei propri servizi offerti, e il processo non è di certo ancora terminato. Come ripreso sulle pagine di TechRadar, il colosso ha infatti deciso di creare un nuovo logo per Tasks, il suo servizio che permette agli utenti di sfruttare un’interessante to-do list. Fino a oggi, la vecchia icona ha creato per alcuni un po’ di confusione, risultando infatti poco riconoscibile, ma c’è da dire che il cambiamento apportato lascerà difficilmente spazio a dubbi.

Il design scelto da Google è piuttosto semplice, visto che parliamo semplicemente del classico simbolo della spunta da sempre utilizzato per segnare in una qualunque checklist gli obiettivi già svolti, al fine di differenziarli dal resto. La compagnia ha spiegato che il cambiamento serviva proprio per rendere il logo simile a quelli degli altri servizi in seguito a tutte le variazioni, con l’obiettivo di fornire un senso di continuità. Tuttavia, questa volta troviamo solamente il colore celeste a risultare preponderante nell’immagine, al contrario di quanto avviene per gli altri principali servizi.

Come spiegato, il cambiamento avrà luogo già a partire del 23 settembre, e durerà ovviamente permanentemente, a meno che Google non decida in seguito di cambiare nuovamente l’icona per qualche motivo. La variazione di tutte le icone in massa è arrivata a ottobre dello scorso anno, con il debutto di Google Workspace.

Nel corso del processo sembra quindi che l’azienda non abbia considerato un aggiornamento per Tasks, o forse abbia preferito lasciare l’icona invariata per poi ripensarci in un secondo momento, magari dopo aver constatato l’efficacia di tutti i nuovi simboli aggiunti per i vari servizi offerti dal suo ecosistema.