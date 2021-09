Dune: la scena del Gom Jabbar con il commento del regista Denis Villeneuve

Dune, da oggi al cinema, è un film dalle atmosfere affascinanti ma anche, spesso, inquietanti, soprattutto se viste attraverso gli occhi del giovane Paul Atreides. Tra le prime scene “forti” e in un certo qual modo spaventose, nel romanzo come nel film, c’è sicuramente quella della prova del Gom Jabbar, commentata in diretta dal regista Denis Villeneuve in questa featurette.

Il film, presentato Fuori Concorso, in prima mondiale, alla 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, arriva ora al cinema con un cast ricchissimo, composto da Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Sharon Duncan Brewster, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, Chang Chen, David Dastmalchian, con Charlotte Rampling, Jason Momoa e Javier Bardem.

Dune, un’epica avventura ricca di emozioni, narra la storia di Paul Atreides, un giovane brillante e talentuoso, nato con un grande destino che va ben oltre la sua comprensione, che dovrà viaggiare verso il pianeta più pericoloso dell’universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e alla sua gente. Mentre forze maligne si fronteggiano in un conflitto per assicurarsi il controllo esclusivo della più preziosa risorsa esistente sul pianeta – una materia prima capace di sbloccare il più grande potenziale dell’umanità – solo coloro che vinceranno le proprie paure riusciranno a sopravvivere.

