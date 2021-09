AMC consentirà di acquistare i biglietti del cinema con Bitcoin e altre crypto

AMC conferma l'intenzione di accettare i Bitcoin come metodo di pagamento. Entro la fine del 2021 si potranno pagare i biglietti del cinema in criptovalute.

La più grande catena di cinema multisala al mondo, AMC, inizierà ad accettare diverse criptovalute come metodo di pagamento. Sarà possibile acquistare i biglietti del cinema pagando in Bitcoin, oppure usando altre alternative. AMC possiede il marchio Uci Cinema, popolare catena diffusa in Europa e anche in Italia, ma per il momento non ci sono piani per portare i pagamenti in criptovalute fuori dagli Stati Uniti d’America.

Negli USA AMC controlla oltre 2.000 multisala per un totale di 8.000 schermi. L’intenzione di esplorare i pagamenti in criptovalute era stata annunciata solamente un mese fa, ma ora sappiamo con certezza che AMC non intende limitarsi ai Bitcoin. L’azienda, infatti, supporterà anche Ethereum, Litecoin e Bitcoin Cash.

Con un comunicato, AMC ha anche confermato che i pagamenti in Bitcoin e altre criptovalute verranno introdotti entro la fine del 2021.

Questa settimana è circolato un finto comunicato di Walmart che annunciava l’intenzione di accettare i pagamenti in criptovalute, o meglio, in una criptovaluta molto specifica: Litecoin. Il comunicato, riportato anche da fonti autorevoli, si è rivelata un falso colossale, sicuramente di natura fraudolenta. I Litecoin hanno guadagnato in poco tempo oltre il 20%, salvo poi crollare non appena è diventato chiaro che Walmart non aveva realmente intenzione di accettarli.