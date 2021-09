Willy, il Principe di Bel Air: rivelato il cast completo del reboot

Dopo aver rivelato il nome del protagonista del reboot dedicato a Willy, il Principe di Bel Air, la produzione di Peacock ha annunciato i nomi del cast completo della serie che avrà al centro il personaggio interpretato da Jabari Banks.

Ecco tutti i protagonisti che andranno a comporre il cast completo del rebot di Willy, il Principe di Bel Air: Cassandra Freeman (The Enemy Within, Atlanta) sarà Vivian Banks; Olly Sholotan (Run Hide Fight, Evolution of Nate Gibson) interpreterà Carlton Banks; Coco Jones (Let it Shine, Vampires vs. The Bronx) farà Hilary Banks; Akira Akbar (We Can Be Heroes, Captain Marvel) vestirà i panni di Ashley Banks; Jimmy Akingbola (Most Dangerous Game, In The Long Run) sarà Geoffrey; Jordan L. Jones (Rel, Snowfall) interpreterà DJ “Jazz” Jeff; e Simone Joy Jones (The Chair, What If) farà Lisa.

La serie reimmaginerà la storia di Willy, così come è stata mostrata nella serie cult degli anni Novanta, ma scenderà più nel profondo dei conflitti di famiglia e interiori del personaggio. Si tratterà di un qualcosa di ben diverso rispetto ad una sitcom, considerando anche che la serie durerà un’ora a puntata.

