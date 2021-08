CODA: trailer musicale del film Apple TV+ in uscita oggi

In uscita oggi nei cinema americani e su Apple TV+, ecco un nuovo video per CODA, film musicale dalle tematiche familiari difficili e profonde.

La protagonista Emilia Jones canta “You’re All I Need To Get By.” nel nuovo trailer di CODA, film che ha vinto sia il Gran Premio della Giuria che il Premio del Pubblico al Sundance Film Festival.

Il film di Siân Heder, che avrà anche un passaggio in sale selezionate negli States, ha per protagonista la giovane e talentuosa Emilia Jones, insieme a Marlee Matlin, Troy Kotsur, Ferdia Walsh-Peelo e Eugenio Derbez.

La sinossi è questa:

Dotata di una voce che i suoi genitori non possono udire, la diciassettenen Ruby è l’unico membro della sua famiglia in grado di udire, rendendola una CODA, una “figlia di persone sorde”. La sua vita si divide tra la scuola e la famiglia, presso cui funge da interprete col mondo esterno e aiuto sulla barca da pesca che è la loro fonte di sostentamento.

Ma quando Ruby scopre il suo talento per il canto, la ragazza si ritrova in una posizione scomoda tra i suoi desideri e gli obblighi familiari…

