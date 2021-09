What If…?, una clip dal sesto episodio con Tony Stark e Killmonger

Osservare i più grandi eroi del multiverso mentre esplorano realtà alternative è lo scopo (ma anche il viaggio principale) di What If…? la serie animata antologica di Disney+ giunta ora al sesto episodio, che vede protagonisti Tony Stark ed Erik “Killmonger” Stevens, che qui vediamo alle prese con la progettazione di qualcosa di molto importante.

Stark 🤝 Killmonger

A new question will be answered in the sixth episode of Marvel Studios’ #WhatIf, now streaming on @DisneyPlus. pic.twitter.com/OWkz3QXTrQ

— What If…? (@whatifofficial) September 15, 2021