Redmi 10 arriva in Italia, svelati prezzo e dettagli

In seguito a dei recenti leak emersi nel corso degli scorsi giorni, finalmente Xiaomi ha confermato quello che i fan aspettavano ormai da molto tempo, annunciando il debutto in Italia del suo smartphone Xiaomi Redmi 10. Il tutto è stato svelato grazie al sito ufficiale, il quale ha per fortuna riportato tutti i dettagli che riguardano il device economico della compagnia, come anche le informazioni per quel che concerne prezzi e colorazioni.

Parliamo di un device che si presenta con un display FHD+ da 90 Hz, con processore Helio G88 e 5.000mAh di batteria, la quale è pensata al fine di garantire un totale di 30 ore per quel che riguarda le chiamate, 14 ore di video e quasi 160 per la musica, parliamo di giorni interi in quest’ultimo caso. Sul retro troviamo la fotocamera quadrupla da 50 MP, con un sensore per le impronte digitali. Non manca anche il jack per le cuffie da 3,5 mm, particolarmente utile per moltissimi utenti.

Ecco quindi i tagli di memoria svelati da parte della compagnia, che vi elenchiamo qui di seguito:

4 GB di RAM e 64 GB per l’archiviazione – 199,90 Euro

4 GB di RAM e 128 GB per l’archiviazione – 229,90 Euro

Per l’acquisto troviamo le colorazioni Carbon Gray, Pebble White e Sea Blue, e i tempi di consegna stimati indicati da Xiaomi indicano un arrivo compreso fra il 17 settembre e il 20 settembre. Sul sito ufficiale è possibile provvedere anche all’acquisto del Mi Protect Danni Accidentali e Mi Protect Danni allo Schermo, ovviamente del tutto opzionali per gli utenti che desiderano garanzie aggiuntive per i propri device.

Siamo davanti a notizie particolarmente buone, visto che si è trattato di smartphone fondamentalmente introvabili nel corso delle ultime settimane, e staremo a vedere quali saranno i prossimi annunci del colosso cinese. Vi rimandiamo al nostro articolo di approfondimento su tutte le novità per quel che riguarda i nuovi dettagli mostrati dal colosso.