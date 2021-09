Dallo Xiaomi 11 allo Xiaomi Pad 5: prezzi e dettagli delle novità presentate

Finalmente, Xiaomi ha tenuto un nuovo evento nella giornata di oggi. Si era già parlato tempo a dietro del tutto, e finalmente la compagnia ha avuto modo di presentarci tutte le sue novità, dai telefoni e non solo. Parliamo nello specifico della serie Xiaomi 11, come anche dello Xiaomi Pad 5 e di diversi prodotti smart presentati da parte del colosso. Scopriamo quindi insieme tutti i dettagli su quanto è stato mostrato.

Xiaomi 11T, Xiaomi 11T Pro e Xiaomi 11 Lite 5G NE

La compagnia ha presentato un totale di 3 smartphone nel corso della conferenza. Abbiamo a che fare con gli Xiaomi Mi 11T, Xiaomi Mi11T Pro e Xiaomi 11 Lite 5G NE, con diverse importanti novità, fra cui Cinemagic, pensata in particolar modo per la realizzazione di esperienze cinematografiche. L’ultimo si presenta con feature specifiche dedicate alla creatività.

Lo Xiaomi 11T offre un display AMOLED da 6,67 pollici a 120 Hz con HDR10+ e fino a 480 Hz di touch sampling rate. Lo smartphone si presenta con una fotocamera tripla da 108 MP, con novità come il Time Freeze, Magic Zoom e Audio Zoom. Parlando di quanto è sotto la scocca, il chip è il MediaTek Dimensity 1200-Ultra, con una batteria da 5.000mAh a completare il tutto e supporto alla ricarica ad alta velocità, considerando il caricatore incluso da 67 W che permette di ripristinare l’intera autonomia in soli 36 minuti. Come confermato, il telefono debutterà il 12 ottobre e costerà 599,90€ per la versione da 8 GB di RAM + 256 GB di archiviazione, e 549,90€ per quella da 8 GB di RAM + 128 GB di archiviazione.

Passando allo Xiaomi 11T Pro, troviamo il tanto chiacchierato HyperCharge da 120 W, che permette di caricare totalmente il device nel giro di 17 minuiti. Lo schermo è un AMOLED FHD+ da 6,67 pollici con refresh rate di 120 Hz, supporto a Dolby Vision e HDR10+. Abbiamo a che fare ancora con una tripla fotocamera da 108 MP, con possibilità di registrare in 8K e HDR10+. Il debutto è fissato per il 28 settembre, con configurazione da 8 GB di RAM + 128 GB di archiviazione a 649,90€ e 8 GB di RAM + 256 GB di memoria a 699,90€.

L’ultimo modello della serie 11 offrirà 4 colorazioni: Truffle Black, Bubblegum Blue, Peach Pink e Snowflake White, risultando particolarmente leggero. Troviamo un DotDisplay AMOLED da 6,55 pollici che promette visualizzazione eccezionale, con supporto a Dolby Vision e TrueColor a 10 bit. La fotocamera principale è da 64 MP, con ultra-wide da 8 MP e telemacro da 5 MP. Troviamo diverse novità per i creativi, che riguardano filtri e modalità esclusive, oltre che il supporto al 5G. Anche in questo caso il lancio avverrà il 28 settembre. Lo Xiaomi 11 Lite 5G NE costerà 399,90€ nella versione da 6 GB di RAM + 128 GB di archiviazione e 399,90€ per la versione da 8 GB di RAM + 128 GB di archiviazione.

Xiaomi Pad 5

Il nuovo tablet è stato pensato sia per il gaming che per gli ambienti lavorativi, in quanto parliamo di un device particolarmente flessibile, con la Smart Pen che permette di completare il pacchetto. Abbiamo un display WQHD+ da 11 pollici con refresh rate a 120 Hz, nonché il Dolby Vision. Il processore Qualcomm Snapdragon 860 non lascia certo a desiderare, visto che raggiunge fino a 2,96Ghz, e sono presenti anche 4 altoparlanti. Il device arriverà il 23 settembre, con la versione da 6 GB di RAM + 128 GB di archiviazione a 399,90€.

Xiaomi e i prodotti Smart

La compagnia ha presentato anche Mi Smart Projector 2, nuovo proiettore con risoluzione Full HD (1920x 1080) e supporto al Dolby Audio. Si parla di un device in grado di riprodurre uno schermo quadrato in ogni momento, che arriverà entro il 2021 e costerà 549,99€. Si passa poi allo Xiaomi Mesh System AX3000, pensato al fine di fornire una copertura di rete Dual-Band Wi-Fi 6 fino a 370 mq, con 254 dispositivi massimi supportati. Questo arriverà nel 2022, con possibilità dii acquisto doppio a 149,99€ o singolo a 79,99€.

Il nuovo Mi Robot Vacuum-Mop P userà il motore brushless Nidec per garantire una pulizia profonda, e sarà regolabile utilizzando l’app Xiaomi Home. Parliamo di un device che con l’IA potrà calcolare il percorso da prendere, che arriverà a ottobre al prezzo di 399,99€. L’ultima novità dell’evento è il Mi Smart Band 6 NFC, il quale risulta uguale al dispositivo arrivato quest’anno, con l’NFC in aggiunta. Il prezzo è di 54,99€ e arriverà nel mese di ottobre.