iPhone 13 / 13 Pro compatibili anche con due eSIM

I nuovi iPhone 13 sono compatibili con la tecnologia eSIM. La cosa interessante è che sarà anche possibile utilizzare lo smartphone con due SIM virtuali, senza dover utilizzare alcuna nano SIM tradizionale.

Per la prima volta gli smartphone di Apple consentono di usare due eSIM simultaneamente.

Ricordiamo che tutti gli iPhone 12 consentivano di utilizzare esclusivamente una sola eSIM, che eventualmente poteva essere abbinata ad una nano SIM fisica. Si tratta di una novità decisamente interessante.

Grazie al sito ufficiale di Apple sappiamo che i nuovi iPhone 13 supportano il Dual SIM. Entrando nello specifico, sarà possibile:

usare una eSIM assieme ad una nano SIM fisica

usare assieme due diverse eSIM

Questa possibilità è offerta su tutti i quattro nuovi smartphone presentati durante l’evento di ieri sera. A questo, ricorda 9to5Mac, si aggiunge il fatto che i nuovi iPhone 13 supportano più bande 5G, cosa che dovrebbe garantire l’uso della nuova rete in paesi diversi, senza alcun limite.

I preordini per i nuovi iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro e 13 Pro Max aprono ufficialmente alle 14:00 del 17 settembre, mentre prime consegne sono attese per il 24 settembre. Si parte da 839 euro per il nuovo iPhone 13 Mini, fino ad arrivare ai 1.289 euro dell’iPhone 13 Pro Max da 128 GB.