Cry Macho: Clint Eastwood omaggiato da grandi ospiti nella nuova featurette dedicata

Morgan Freeman ne parla come di “un narratore molto versato”, per Meryl Streep è un autore che realizza film “sempre interessanti”, un guru come Steven Spielberg afferma che “fa sempre contente le produzioni: consegna puntuale e sempre senza sforare il budget”. Stiamo parlando, naturalmente, di Clint Eastwood, a brevissimo nelle sale americane con Cry Macho, nuovo film drammatico on the road dal quale vi presentiamo una featurette ufficiale.

La storia del film è ambientata nel 1979 e segue Mike Milo, un cowboy, ex superstar dei rodei, che accetta l’incarico del boss della malavita locale di andare a recuperare il figlio, che si è messo nei guai in Messico. Mike, disilluso dalla vita ma determinato a portare a termine la sua missione, si ritrova a unire le forze con il giovane e trovare con lui un’inaspettata connessione, riflettendo sul concetto del machismo e ritrovando la propria redenzione.

Nel cast del film anche Eduardo Minett nei panni del giovane Rafo, Natalia Traven, Dwight Yoakam, Fernanda Urrejola e Horacio Garcia-Rojas. La pellicola arriverà in sala e in contemporanea su HBO Max in USA, mentre da noi non ha ancora una data ufficiale di uscita

