Batman: disponibile gratis un documentario ufficiale della Warner Bros.

Si intitola The Birth of the Modern Blockbuster il documentario ufficiale sul Batman di Tim Burton pubblicato gratuitamente su YouTube da Warner Bros.

Batman è senza dubbio uno dei supereroi più noti e amati di sempre, nonché, probabilmente, il primo ad aver portato i supereroi al cinema pensandoli come un vero e proprio evento speciale: il film di Tim Burton del 1989 è stato davvero speciale da questo punto di vista, come possiamo notare anche nell’interessante documentario The Birth of the Modern Blockbuster pubblicato da Warner Bros. sul proprio canale YouTube e liberamente visionabile da tutti, come piccolo omaggio in attesa del DC FanDome del 16 ottobre.

Jim Lee ci aveva promesso sorprese e omaggi ogni venerdì fino all’arrivo dell’evento, ma a quanto pare vuole stupirci anche in altri giorni, come in questo caso. Restiamo in attesa di nuovi annunci e anticipazioni per questo fine settimana.

Vi ricordiamo che l’esclusiva convention online dedicata ai fan DC presenterà, tra le altre cose, sneak peak da The Batman, The Flash, Black Adam e Shazam! Fury of the Gods, oltre che da Peacemaker. Nel frattempo, vi consigliamo di iscrivervi presso il sito dcfandome.com.

