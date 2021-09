DC FanDome: Jim Lee ci dà appuntamento al 16 ottobre in un nuovo video

Preparatevi a scoprire… i venerdì del DC FanDome! Jim Lee stesso ci spiega di cosa si tratta in un nuovo video in cui ci invita a partecipare attivamente alla nuova edizione della convention virtuale.

In attesa del 16 ottobre, è stato rivelato che ogni venerdì avremo non solo annunci ed anticipazioni ma anche omaggi esclusivi.

Inoltre, Lee invita i fan a partecipare alla Talenthouse dell’evento, mostrando al mondo la passione che ruota attorno a questo mondo, che si tratti di fan-art, cosplay o collezioni.

Trovate tutte le informazioni in merito sul sito della convention, dcfandome.com, che promette davvero tanti annunci e contenuti dal futuro del mondo DC, in tutte le sue incarnazioni: fumetti, animazione, serie tv, film e videogiochi.

Aspettiamoci corposi sneak peak da The Batman, The Flash, Black Adam e Shazam! Fury of the Gods, oltre che da Peacemaker.

