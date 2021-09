Apple Fitness+ arriva anche in Italia, i video avranno i sottotitoli

Apple Fitness+ arriva finalmente anche in Italia. Il catalogo del servizio in abbonamento include oltre 1.200 contenuti, tra corsi, podcast e molto altro.

Apple Fitness+ arriva finalmente anche in Italia. Il servizio in abbonamento era stato annunciato per la prima volta un anno fa. Offre un ricco catalogo con oltre 1.200 programmi di allenamento e video corsi per il workout – ma non solo, ci sono anche corsi di meditazione.

Nella giornata di ieri Apple ha presentato i suoi nuovi iPhone 13, assieme ad iPad 2021, iPad Mini e Apple Watch Series 7. Ma non sono le uniche novità per il mercato italiano annunciate ieri sera. Apple Fitness+ debutta in Italia e in altri 14 nuovi paesi.

Apple Fitness+ è integrato con lo smartwatch di Apple, Apple Watch, che è in grado di monitorare i progressi dell’utente durante gli esercizi. I video possono venire trasmessi sugli altri device di Apple, come gli iPhone, iPad e Apple TV.

Nonostante i corsi – ma anche i podcast, come il nuovo ‘Passeggiamo’ – siano quasi tutti in lingua inglese, i contenuti sono sottotitolati in 6 diverse lingue, tra cui l’italiano.

Non conosciamo ancora i prezzi di Apple Fitness+ per l’Italia. Negli USA costa 9,99$ ed è abbastanza probabile che Apple decida di tradurli 1:1, con un costo mensile di 9,99 euro. Vi aggiorneremo non appena ci saranno maggiori dettagli.

Apple Fitness+ era uno dei pochi abbonamenti di Apple non ancora disponibili in Italia, dove sono già presenti – tra gli altri – Apple Music, Apple TV+ e Apple Arcade. Manca all’appello ancora Apple News+, un abbonamento che offre l’accesso ai contenuti digitali di alcuni media e quotidiani, per il momento non attivo in Italia.

Ricordiamo che Apple offre anche un bundle di tutti i suoi abbonamenti, chiamato Apple One. La versione italiana al momento include Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade e iCloud. Costa 14,95 euro al mese. Sicuramente in futuro verrà proposto anche un bundle con il nuovo Apple Fitness+.